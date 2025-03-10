Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Terör Eylemlerini Lanetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin barışını hedef alan terör eylemlerine karşı güçlü bir duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Terör Eylemlerini Lanetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin Birliği İçin Saldırıları Lanetliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Suriye'nin birliği, dirliği ve toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı lanetledi. Erdoğan, "Türkiye olarak terör ve tedhiş eylemlerine karşı en güçlü duruşu sergilemeye devam edeceğiz." dedi.

Ramazan Ayı'nın Önemi ve Dayanışma Vurgusu

Ramazan ayının, toplumsal pekişme ve dayanışmanın ön planda olduğu bir dönem olduğunu belirten Erdoğan, Derviş Yunus'un mısralarıyla kadim bir geleneği hatırlatarak, "Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin yüceltildiği bir zaman dilimidir." şeklinde konuştu.

Suriyelilerin Zor Günleri

Erdoğan, Suriyelilerin 14 yıl süren zulmün ardından ilk kez ramazan ayını bomba korkusu olmadan geçirdiğini ifade etti. Gazzelilerin ise ateşkesin sağladığı bir ortamda özgürce nefes alabildiğini vurguladı.

Mezhep Kavgasına Dikkat!

Erdoğan, Suriye'de mezhep çatışması çıkarmayı amaçlayan terör eylemlerine dikkat çekerken, bu durumun azınlık bölgelerinde ciddi kayıplara yol açtığını vurguladı. Suriye hükümeti'nin müdahalesi sayesinde olayların kontrol altına alındığını ancak, durumun hâlâ hassasiyetini koruduğunu belirtti.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Cumhurbaşkanı, Suriye'nin barış ve huzur ortamına bir an önce kavuşmasını arzuladıklarını ve kardeşlik bilinciyle hareket etmenin önemine dikkat çekti. "Birbirimize düşersek, bizi kimse koruyamaz" diyerek dayanışmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Sözlerini Tamamladı

Erdoğan, Türkler, Araplar, Kürtler ve diğer etnik grupların bir arada yaşamalarını önemseyerek,
"Bölgedeki huzur, birleşik bir irade ile sağlanacaktır." dedi. Bu ramazan ayının, barışa ve huzura vesile olmasını diledi.

İLGİLİ HABERLER

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Hükümeti, Suriye'deki Yeni Yönetimi Hedef Alıyor
2
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Keskin, Ramazan Söyleşileri'nde İstanbul'un Tarihini Anlattı
3
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
4
Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek
5
Batman'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Tutuklandı
6
Yunanistan Sınırında Yakalanan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı
7
Filistin Başbakanı'ndan İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar