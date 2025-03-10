Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Terör Eylemlerini Lanetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin Birliği İçin Saldırıları Lanetliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Suriye'nin birliği, dirliği ve toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı lanetledi. Erdoğan, "Türkiye olarak terör ve tedhiş eylemlerine karşı en güçlü duruşu sergilemeye devam edeceğiz." dedi.

Ramazan Ayı'nın Önemi ve Dayanışma Vurgusu

Ramazan ayının, toplumsal pekişme ve dayanışmanın ön planda olduğu bir dönem olduğunu belirten Erdoğan, Derviş Yunus'un mısralarıyla kadim bir geleneği hatırlatarak, "Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin yüceltildiği bir zaman dilimidir." şeklinde konuştu.

Suriyelilerin Zor Günleri

Erdoğan, Suriyelilerin 14 yıl süren zulmün ardından ilk kez ramazan ayını bomba korkusu olmadan geçirdiğini ifade etti. Gazzelilerin ise ateşkesin sağladığı bir ortamda özgürce nefes alabildiğini vurguladı.

Mezhep Kavgasına Dikkat!

Erdoğan, Suriye'de mezhep çatışması çıkarmayı amaçlayan terör eylemlerine dikkat çekerken, bu durumun azınlık bölgelerinde ciddi kayıplara yol açtığını vurguladı. Suriye hükümeti'nin müdahalesi sayesinde olayların kontrol altına alındığını ancak, durumun hâlâ hassasiyetini koruduğunu belirtti.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Cumhurbaşkanı, Suriye'nin barış ve huzur ortamına bir an önce kavuşmasını arzuladıklarını ve kardeşlik bilinciyle hareket etmenin önemine dikkat çekti. "Birbirimize düşersek, bizi kimse koruyamaz" diyerek dayanışmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Sözlerini Tamamladı

Erdoğan, Türkler, Araplar, Kürtler ve diğer etnik grupların bir arada yaşamalarını önemseyerek,

"Bölgedeki huzur, birleşik bir irade ile sağlanacaktır." dedi. Bu ramazan ayının, barışa ve huzura vesile olmasını diledi.