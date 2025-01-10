Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye 'Uyuşturucu Üretim Çiftliği' Olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Esed yönetimi altındaki durumunu eleştirerek, uyuşturucu üretimine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye 'Uyuşturucu Üretim Çiftliği' Olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki mevcut durumu değerlendirirken, zalim Esed ve avanesi'nin ülkeyi devasa bir uyuşturucu üretim çiftliği'ne dönüştürdüğünü ifade etti. Bu açıklama, Suriye'de yaşanan insani krizlerin yanı sıra, uyuşturucu ticaretinin artmasıyla ilgili önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Uyuşturucu Sorunu ve Uluslararası Güvenlik

Erdoğan, Suriye'deki uyuşturucu üretiminin bölgesel güvenlik açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Hükümetin bu durumla ilgili önlemler alması gerektiğini vurguladı ve uluslararası toplumun da konuya duyarsız kalmaması gerektiğini ifade etti.

Bu açıklamalar, Suriye'deki iç savaşın yarattığı olumsuz etkilerin yanı sıra, uyuşturucu ile mücadele konusunu da bir kez daha gündeme taşıdı.

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