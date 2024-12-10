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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli Muhacirlere Destek Sözü Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli muhacirlerin evlerine dönüş sürecinde desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli Muhacirlere Destek Sözü Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli Muhacirler İçin Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli muhacirlerin ülkelerine dönme hazırlıkları yapanları yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi. Gittiği yerlerde de Suriyeli mültecilere destek olacaklarını belirten Erdoğan, bu konudaki kararlılığını sergiledi.

Evlerine Dönüş Süreci

Erdoğan, "Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız" ifadeleriyle, Türkiye'nin mülteciler konusunda izlediği politikayı bir kez daha vurguladı.

Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası mülteci politikasında attığı adımları ve Suriyeli mültecilere yönelik desteklerin devam edeceğini gösteriyor. Ülke, zor günler geçiren bu bireyler için güvenli bir dönüş süreci oluşturmaya kararlı görünüyor.

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