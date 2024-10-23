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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tataristan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için Tataristan'ın Kazan kentine geldi ve önemli isimlerle birlikte ziyaret gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tataristan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Tataristan'a geldi.

Resmi Karşılama Töreni

Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'nda, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile ilgili diplomatlar karşıladı.

Birlikte Gelen İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere eşi Emine Erdoğan ile Tataristan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere eşi Emine Erdoğan ile Tataristan'a geldi.

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