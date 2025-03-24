Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST Nesli Geleceği Aydınlatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimcilerle iftar programında TEKNOFEST neslinin önemini vurguladı ve gençlerin gelecekteki rolüne dair güvence verdi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 21:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST Nesli Geleceği Aydınlatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitimcilerle İftar Programında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Neslinin Rolü

Erdoğan, "Dünyayı takip eden, eğitimi önemseyen, alanında en iyisi olmak için çalışan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan TEKNOFEST neslinin gümbür gümbür geldiğini görüyorum." diye belirtti. Eğitimde bilgi ithalatının değil, kendi sesini bulmanın önemine dikkat çeken Erdoğan, "Eğitim, özüne ve değerlerine sadık kalmakla tekamül edebilir." dedi.

Hedefe Ulaşmanın Anahtarı

Cumhurbaşkanı, yerinde sayan değil, belli bir yol haritasıyla ilerleyenlerin hedefe ulaşabileceğini vurgulayarak, "Evrenseli ıskalamadan, kendi kavramlarımızla düşünebilmeliyiz. Ancak kendi kelimelerimizle ürettiğimizde yeni medeniyet değerleri kazandırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin İşlenmesi Gereken Cevherlerdir

Erdoğan, gençlerin kritik bir eşikte olduğunu belirterek, "Bilhassa nüfus artış hızımızın alarm verdiği şu günlerde genç zihinlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle işlemeniz, elinizdeki cevherleri iyi değerlendirip pırlantaya dönüştürmeniz önemlidir." dedi.

Olumlu Bakış Açısı

Gençlerin hak etmedikleri eleştirilere maruz kaldığına dikkat çeken Erdoğan, "Gençlerden çok ümitliyim. Okumaya, araştırmaya özen gösteren şuurlu bir gençliğin adeta fırtına gibi estiğini görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğe Umutla Bakmak

Erdoğan, "Bu gençleri gördükçe Türkiye'nin geleceğinin çok daha aydınlık, çok daha müreffeh olacağına inanıyorum. Bizim mücadelemiz, gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği bir Türkiye inşası içindir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, geçmişteki acılardan ders alarak, gençlerin umutlarını çalmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

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