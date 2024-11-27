Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Duvarını Yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkler ile Kürtler arasında örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacaklarını söyledi. Erdoğan, terör ve terör destekli siyasetin ülke içerisinde yer almayacağı bir Türkiye için kararlılık vurgusu yaptı.

Gelecek Nesillere Daha Güvenli Bir Türkiye

Erdoğan, "Evlatlarımıza terörün, terör destekli siyasetin olmadığı Türkiye teslim edeceğiz," diyerek, gelecekte barış ve güvenliğin hakim olduğu bir ülke bırakma hedefinin önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.