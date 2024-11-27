DOLAR
34,65 -0,02%
EURO
36,46 -0,2%
ALTIN
2.951,44 -0,72%
BITCOIN
3.236.830,06 -2,07%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Duvarını Yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkler ile Kürtler arasında terör duvarına karşı duracaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Duvarını Yıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkler ile Kürtler arasında örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacaklarını söyledi. Erdoğan, terör ve terör destekli siyasetin ülke içerisinde yer almayacağı bir Türkiye için kararlılık vurgusu yaptı.

Gelecek Nesillere Daha Güvenli Bir Türkiye

Erdoğan, "Evlatlarımıza terörün, terör destekli siyasetin olmadığı Türkiye teslim edeceğiz," diyerek, gelecekte barış ve güvenliğin hakim olduğu bir ülke bırakma hedefinin önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Mesajı: 'Başını Ezmeye Devam Edeceğiz'
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Duvarını Yıkacağız
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Mutabakat Vurgusu
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seçim Vurgusu: Milletin Sıkıntıları Çözülecek
5
Dervişoğlu'ndan Öcalan ve Şiddetle Mücadele Vurgusu
6
Sağlık Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı