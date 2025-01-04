Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör ile Mücadelede Yeni Dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, terörle mücadelede gelinen aşamayı değerlendirirken, topluma yönelik önemli bir çağrıda bulundu.

Terörün Sonu Gelmiştir

Erdoğan, "Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir: silahın, şiddetin terörün devri artık sona ermiştir" diyerek, terörizme karşı alınan önlemlerin ve gerçekleştirilen operasyonların önemine dikkat çekti.

Bu ifadeleriyle, Türkiye'nin terörle mücadele politikasının kararlılıkla sürdüğünü ve artık yeni bir dönem başladığını vurgulamış oldu. Erdoğan, terörün topluma zarar veren bir olgu olduğunu belirterek, barışın sağlanması gerektiğini söyledi.

Gelecek dönemde de bu konuların öncelikli gündem maddesi olduğunu ifade eden cumhurbaşkanı, uluslararası iş birliklerinin önemine de değindi.