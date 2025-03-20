Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle ve Yolsuzlukla Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle ve yolsuzlukla mücadelede kararlılıklarının sürdüğünü ifade etti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle ve Yolsuzlukla Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör ve Yolsuzlukla Etkili Mücadele

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde yürütülen operasyonlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Kararlı ve etkili operasyonlarla topraklarımızı teröristlerden temizledik"

Yolsuzluklarla Mücadele

Erdoğan, aynı zamanda yolsuzluklarla da etkin bir mücadele yürüttüklerini vurgulayarak, "Sadece teröristlerden mi? Yolsuzluklardan da temizledik"

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