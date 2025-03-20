Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle ve Yolsuzlukla Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör ve Yolsuzlukla Etkili Mücadele
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde yürütülen operasyonlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Kararlı ve etkili operasyonlarla topraklarımızı teröristlerden temizledik" Erdoğan, aynı zamanda yolsuzluklarla da etkin bir mücadele yürüttüklerini vurgulayarak, "Sadece teröristlerden mi? Yolsuzluklardan da temizledik"
Yolsuzluklarla Mücadele
Erdoğan, aynı zamanda yolsuzluklarla da etkin bir mücadele yürüttüklerini vurgulayarak, "Sadece teröristlerden mi? Yolsuzluklardan da temizledik"