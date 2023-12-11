Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu törenle 369 tesis açılışı gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen 369 tesisten oluşan dev projelerin açılışını gerçekleştirecek. X platformunda "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan duyuruya göre, baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma gibi farklı alanlarda hizmet verecek olan bu tesisler, ülke genelinde 66 ilde hayata geçirilecek. Bu tesislere yapılan toplam yatırım bedeli ise 53 milyar TL olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu törenle 369 tesis açılışı gerçekleştirecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen dev projelerin açılışını gerçekleştireceği duyuruldu. Barajdan içme suyuna, sulamadan atık su yönetimine kadar birçok alanda hizmet sunacak olan bu tesisler, ülkenin su yönetimi ve altyapısına önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği projeler, 66 ilde hizmet verecek. Bu dev tesislerin toplam yatırım bedeli ise 53 milyar TL olarak belirlendi. 

proje

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