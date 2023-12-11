Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu törenle 369 tesis açılışı gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen dev projelerin açılışını gerçekleştireceği duyuruldu. Barajdan içme suyuna, sulamadan atık su yönetimine kadar birçok alanda hizmet sunacak olan bu tesisler, ülkenin su yönetimi ve altyapısına önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği projeler, 66 ilde hizmet verecek. Bu dev tesislerin toplam yatırım bedeli ise 53 milyar TL olarak belirlendi.



