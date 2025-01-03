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Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜİK Verileri Politikalara Güç Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜİK'in 2024 yılı enflasyon verilerinin uygulanan politikaların doğruluğunu kanıtladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜİK Verileri Politikalara Güç Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılına ait enflasyon verilerinin uygulanan ekonomik politikalarının doğruluğunu teyit ettiğini dile getirdi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşma yolunda doğru adımlar attıklarını ve bu verilerin de bunun bir göstergesi olduğunu ifade etti. Uygulanan politikaların halkın yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Bu bağlamda, 2024 yılı enflasyon verileri, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve istikrarına güç katmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecekte de benzer politikalarla Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşacağını belirtti.

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