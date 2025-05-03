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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası ile İlişkilerin Güçlendirilmesine Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı ve Kıbrıs Türk halkına desteğini yineledi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası ile İlişkilerin Güçlendirilmesine Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerle birlikte, Türk dünyasının birlik ve dayanışma ruhunu destekleyecek olan projelere yönelmeyi hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunmasına kesin bir dille bağlı olduklarını belirtti.

Erdoğan’ın bu açıklamaları, uluslararası platformlarda Türk dünyasıyla olan ilişkilerin güçlenmesine dair umutları artırdı. Kıbrıs Türk halkı için gereken adımların atılacağını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı, birlik içerisinde daha güçlü bir gelecek inşa etmenin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende konuşma yaptı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende konuşma yaptı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yer aldı.

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