Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Müteahhitlik Sektörünü Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Müteahhitlik Sektörüne Övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası arenada önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Yapmış olduğu açıklamada, "(Türk müteahhitlik sektörü) firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra ikinci sıradayız. Gelir sıralamasına göre ise ilk 8 ülkeden biriyiz," diye belirtti.

Erdoğan, Türk müteahhitlerinin dünya çapında sürdürülebilir projelere imza attığını ifade ederek, sektörün uluslararası yatırımlarda sağladığı katkılara dikkat çekti.