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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nden Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarını tamamlayarak Türkevi'nden ayrıldı ve uçuş için havalimanına hareket etti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 23:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nden Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den Ayrılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinden yolculuğuna başladı.

Türkevi'nden Hareket Etti

ABD'deki programını tamamlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek üzere Türkevi'nden ayrıldı.

Ahıska Türklerinden Destek Mesajı

Bu sırada Türkevi'nin önünde bekleyen bir grup Ahıska Türkü, Erdoğan'a "Yolunuz açık olsun." şeklinde selam gönderdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Sağ olun. Hakan Bey (Fidan) sizinle görüşecek." diyerek karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinden ayrılmak üzere Türkevi'nden çıktı.

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