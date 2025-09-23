Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Daha Adil Bir Dünyanın İnşasında Kararlı

Erdoğan'dan adalet vurgusu: Türkiye mücadeleyi sürdürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında küresel adalet ve dayanışma çağrısını yineledi. Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası alanda daha adil bir düzenin tesisine katkı sunma iradesini ön plana çıkardı.

"Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye daha adil bir dünyanın inşası için mücadelesini sabırla devam ettirecektir"

Mesajında, adalet, eşitlik ve dayanışma temalarının altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin bu hedef doğrultusundaki kararlılığını vurguladı. Açıklama, ülkenin dış politika yönelimleri ve küresel sorumluluk anlayışına ilişkin görüşlerin özetlendiği bir duruş olarak değerlendirildi.

Türkiye'nin daha adil bir dünya hedefiyle sürdüreceği çabaların, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etkileri olacağına dikkat çekildi.