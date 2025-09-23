Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Daha Adil Bir Dünyanın İnşasında Kararlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin daha adil bir dünyanın inşası için mücadelesini sabırla sürdüreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Daha Adil Bir Dünyanın İnşasında Kararlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Daha Adil Bir Dünyanın İnşasında Kararlı

Erdoğan'dan adalet vurgusu: Türkiye mücadeleyi sürdürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında küresel adalet ve dayanışma çağrısını yineledi. Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası alanda daha adil bir düzenin tesisine katkı sunma iradesini ön plana çıkardı.

"Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye daha adil bir dünyanın inşası için mücadelesini sabırla devam ettirecektir"

Mesajında, adalet, eşitlik ve dayanışma temalarının altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin bu hedef doğrultusundaki kararlılığını vurguladı. Açıklama, ülkenin dış politika yönelimleri ve küresel sorumluluk anlayışına ilişkin görüşlerin özetlendiği bir duruş olarak değerlendirildi.

Türkiye'nin daha adil bir dünya hedefiyle sürdüreceği çabaların, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etkileri olacağına dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ramaphosa: Uluslararası toplum Gazze için derhal harekete geçmeli
2
Türkiye Maarif Vakfı'nın Halep'te Mezuniyet Töreni — Çobanbey ve Azez
3
AB'den Danimarka'ya Destek: Hava Sahasında Dron İhlali Endişesi
4
Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Duruşması: 'Uzak Atış' Bilirkişi Raporu Öne çıktı
5
Vali Baydaş: Ayder ve Kaçkar Dağları 'Kaçkar by UTMB'ye Ev Sahipliği Yapacak
6
Macaristan'da Ludovika'da Türk Dünyası Çalışmaları Merkezi Açıldı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Daha Adil Bir Dünyanın İnşasında Kararlı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek