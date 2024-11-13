Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, İsrail Mezalimine En Güçlü Tepkiyi Veren Ülke

Erdoğan, ayrıca ikili görüşmeler kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman ile bir araya geldiğini ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, zirvenin uluslararası işbirliği bakımından önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin 2053 Sıfır Emisyon Hedefi'ni değerlendirirken, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu belirtti. "Dünyamızın sınırlı kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak zorundayız" diye konuştu.

Son olarak, Türkiye-ABD ilişkilerine dair yorumlarda bulunan Erdoğan, yeni dönemde yapılacak ikili görüşmelerin önemine dikkat çekerek, "Şüphesiz iki ülke arasında fırsatlar her zaman mevcuttur" ifadesini kullandı. Türkiye'nin stratejik konumu ve genç nüfusuyla yatırım fırsatları sunduğunu da belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.