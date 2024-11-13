Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, İsrail Mezalimine En Güçlü Tepkiyi Veren Ülke

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "İsrail mezalimine dünyada en güçlü tepkiyi veren, bu konuda ticaretin durdurulması dahil en somut adımı atan ülke hiç tartışmasız Türkiye'dir" Riyad ve Bakü'ye yaptığı ziyaretlerin önemine değinen Erdoğan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği İkinci Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Gazze ve Lübnan'daki soykırıma dikkat çektiğini hatırlattı. Acil ateşkes ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının gerekliliğini vurguladığını kaydetti. Erdoğan, "İsrail üzerindeki baskıyı canlı tutmak ve uluslararası hukuk temelinde bu ülkeye karşı zorlayıcı tedbirler alınması için yoğun gayret gösteriyoruz" diyerek, Türkiye'nin Gazze'ye gönderilen insani yardımlar konusundaki liderliğini de ifade etti. Erdoğan, "İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının engellenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler'de başlattığımız girişime 52 ülke ve 2 uluslararası kuruluşun desteğini aldık" bilgisini verdi. Ayrıca, Riyad'daki zirvede diğer ülkelere mektup imzalama daveti yapıldığını belirtti. Bunun yanı sıra, Bakü'deki Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde de bulunarak, iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye'nin atılımlarını anlattığını aktardı. Erdoğan, "Küresel iklim eğilimine katkı sunmaya devam edeceğiz" Erdoğan, ayrıca ikili görüşmeler kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman ile bir araya geldiğini ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, zirvenin uluslararası işbirliği bakımından önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin 2053 Sıfır Emisyon Hedefi'ni değerlendirirken, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu belirtti. "Dünyamızın sınırlı kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak zorundayız" diye konuştu. Son olarak, Türkiye-ABD ilişkilerine dair yorumlarda bulunan Erdoğan, yeni dönemde yapılacak ikili görüşmelerin önemine dikkat çekerek, "Şüphesiz iki ülke arasında fırsatlar her zaman mevcuttur" ifadesini kullandı. Türkiye'nin stratejik konumu ve genç nüfusuyla yatırım fırsatları sunduğunu da belirtti. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Riyad ve Bakü'ye yaptığı ziyaretlerin önemine değinen Erdoğan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği İkinci Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Gazze ve Lübnan'daki soykırıma dikkat çektiğini hatırlattı. Acil ateşkes ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının gerekliliğini vurguladığını kaydetti.
Erdoğan, "İsrail üzerindeki baskıyı canlı tutmak ve uluslararası hukuk temelinde bu ülkeye karşı zorlayıcı tedbirler alınması için yoğun gayret gösteriyoruz" diyerek, Türkiye'nin Gazze'ye gönderilen insani yardımlar konusundaki liderliğini de ifade etti.
Erdoğan, "İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının engellenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler'de başlattığımız girişime 52 ülke ve 2 uluslararası kuruluşun desteğini aldık" bilgisini verdi. Ayrıca, Riyad'daki zirvede diğer ülkelere mektup imzalama daveti yapıldığını belirtti.
Bunun yanı sıra, Bakü'deki Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde de bulunarak, iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye'nin atılımlarını anlattığını aktardı. Erdoğan, "Küresel iklim eğilimine katkı sunmaya devam edeceğiz" Erdoğan, ayrıca ikili görüşmeler kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman ile bir araya geldiğini ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, zirvenin uluslararası işbirliği bakımından önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin 2053 Sıfır Emisyon Hedefi'ni değerlendirirken, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu belirtti. "Dünyamızın sınırlı kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak zorundayız" diye konuştu. Son olarak, Türkiye-ABD ilişkilerine dair yorumlarda bulunan Erdoğan, yeni dönemde yapılacak ikili görüşmelerin önemine dikkat çekerek, "Şüphesiz iki ülke arasında fırsatlar her zaman mevcuttur" ifadesini kullandı. Türkiye'nin stratejik konumu ve genç nüfusuyla yatırım fırsatları sunduğunu da belirtti. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Erdoğan, ayrıca ikili görüşmeler kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman ile bir araya geldiğini ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, zirvenin uluslararası işbirliği bakımından önemine vurgu yaptı.
Türkiye'nin 2053 Sıfır Emisyon Hedefi'ni değerlendirirken, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu belirtti. "Dünyamızın sınırlı kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak zorundayız" diye konuştu.
Son olarak, Türkiye-ABD ilişkilerine dair yorumlarda bulunan Erdoğan, yeni dönemde yapılacak ikili görüşmelerin önemine dikkat çekerek, "Şüphesiz iki ülke arasında fırsatlar her zaman mevcuttur" ifadesini kullandı. Türkiye'nin stratejik konumu ve genç nüfusuyla yatırım fırsatları sunduğunu da belirtti.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.