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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Yanında 14 Aydır Süren Kanlı Savaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin komşusundaki savaşın 14 aydır sürdüğünü vurgulayarak uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 19:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Yanında 14 Aydır Süren Kanlı Savaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hemen yanı başındaki savaşın ciddiyetine dikkat çekti. Erdoğan, "Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'nin yanında son derece kanlı, son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor" dedi.

Tehlike ve İstenmeyen Sonuçlar

Bu sözleriyle Erdoğan, çevresindeki güvenlik durumunun zayıflığına ve bölgedeki çatışmaların potansiyel tehditlerine dair kamuoyunu bilgilendirmek istedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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