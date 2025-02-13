Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda Yatırımcıları Teşvik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırımcıları Pakistan'da Faaliyet Göstermeye Teşvik Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu çerçevesinde yaptığı açıklamada, ekonomik iş birliğinin önemli bir parçası olan yatırımcılarının Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmalarını desteklediklerini ifade etti.

Erdoğan, yatırımcıları bu yeni fırsatlara yönlendirmek ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmalara hız verdiklerini vurguladı. İş forumunun, Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.