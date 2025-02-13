DOLAR
36,11 0,04%
EURO
37,72 -0,48%
ALTIN
3.385,9 -0,59%
BITCOIN
3.473.570,56 0,88%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda Yatırımcıları Teşvik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda yatırımcıları Pakistan'da daha fazla faaliyet göstermeye davet etti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda Yatırımcıları Teşvik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırımcıları Pakistan'da Faaliyet Göstermeye Teşvik Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu çerçevesinde yaptığı açıklamada, ekonomik iş birliğinin önemli bir parçası olan yatırımcılarının Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmalarını desteklediklerini ifade etti.

Erdoğan, yatırımcıları bu yeni fırsatlara yönlendirmek ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmalara hız verdiklerini vurguladı. İş forumunun, Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elon Musk'tan Reuters'a Milyonlarca Dolarlık Ödeme İddiası
2
Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
3
Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Amasya Valiliği'nden Hemşire ölümüne ilişkin inceleme
5
Kayseri'de Türk Telekom ve Polis Ekiplerine Arama Kurtarma Eğitimi Verildi
6
Avustralya, Çin'e Askeri Uçak Olayıyla İlgili Endişelerini İletti
7
Beyoğlu'nda İstinat Duvarı Çöktü, Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak