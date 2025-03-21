Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Sokak Terörüne Teslim Olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sokaklarda bulunmadığını vurguladı ve sokak terörüne karşı kesin bir duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Sokak Terörüne Teslim Olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada Türkiye'nin asla sokakta bulunmuş bir ülke olmadığını ve sokak terörüne teslim edilmeyeceğini ifade etti. Bu sözler, terörle mücadele konusundaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması adına atılacak adımların çok önemli olduğunu belirtti. Türk halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için terör olaylarına karşı duyarlılığın artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında Türkiye’nin geçmişten gelen güç ve cesaretle, sokak terörünün üstesinden geleceği mesajı da ön plana çıktı.

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