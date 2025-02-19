Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜSİAD Demirbaşları İç Sıkıntılar Yaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda TÜSİAD’a ve iç siyasete dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜSİAD Demirbaşları İç Sıkıntılar Yaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı TÜSİAD Açıklamaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Morali bozuk olan ülke değil, imtiyazla büyüdükleri dönemlerin ardından devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için iç sıkıntılar yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kazandığı Nüfuz

Erdoğan, konuşmasında, dünya genelinde Türkiye'ye gösterilen yoğun ilginin, Gazze ve Suriye gibi bölgesel meselelere olan tutumunun bir sonucu olduğunu vurguladı. "Dünya 5'ten büyüktür" söylemiyle, küresel dayatmalara karşı cesur eleştirilerde bulunduklarını belirtti.

Demokratik Tartışma Ortamı

Parti toplantısında eleştirilerin demokrasi çerçevesinde önemine değinen Erdoğan, TÜSİAD'ın açıklamalarını eleştirerek, "Demokrasilerde hiç kimse layüsel değildir" dedi.

Ekonomi Üzerine Değerlendirmeler

Erdoğan, 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin ülkede yarattığı olumsuzlukları hatırlatarak, "Ekonomiyi rant ekonomisi olmaktan çıkarıp, üretim ve ihracat ekonomisi haline dönüştürdük" diye konuştu.

Hükümetin Başarıları

Kişi başına gelirin artışını örnek gösteren Erdoğan, "3 bin 600 dolardan 15 bin doların üzerine çıktık. İhracatımız 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükseliyor" ifadeleriyle ekonomik başarılara dikkat çekti.

Doğal Afetler ve TÜSİAD Eleştirisi

Deprem sonrası Türkiye'nin afet yönetimi konusundaki başarısını vurgulayan Erdoğan, TÜSİAD'a yönelik eleştirilerde bulunarak, doğal afetler konusunda hükümete yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Hedefleri ve Gelecek Vizyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, yerli ve milli üretime devam edeceğini, hukukun üstünlüğüne bağlı kalacaklarını vurgulayarak, "Hukukun, adaletin, savcıların, hakimlerin yetki alanındadır" dedi.

Toplantı, başka partilerden AK Parti'ye katılan 10 ilçe belediye başkanının rozetlerinin takılması ile devam etti.

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