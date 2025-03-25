Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversiteli Gençlerle İftar Programına Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Aralık tarihinde Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenecek Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'na katılacak.

Bu programda, gençler ile bir araya gelecek olan Erdoğan, onlarla iftar yapmak üzere önemli bir buluşma gerçekleştirecek.

Özellikle üniversite öğrencileri için organize edilen bu etkinlik, gençlerle olan iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Ankara'da yapılacak olan bu etkinlik, gençlerin sorunlarına dikkat çekmek ve Cumhurbaşkanlığı makamının gençlere olan desteğini pekiştirmek açısından büyük bir fırsat sunuyor.