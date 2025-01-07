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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması'nda Kritik Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması'nda yerel yönetimlere önemli görevler hatırlattı ve Suriye'deki duruma değindi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması'nda Kritik Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siyasi geleceğin riske atılmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Türkiye'nin en kritik seçimlerinde sergilediğimiz duruşa kimsenin leke bulaştırmasına müsaade etmeyiz" dedi.

Yerel Yönetimlere Önemli Görevler

Valilerden beklentilerini dile getiren Erdoğan, mülki idare amirlerinin yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum ve özel sektörle uyumlu çalışmasını istedi. Eğitim ve gençlik projelerinin hayata geçirilmesi, sosyal yardım faaliyetlerinin aksatılmaması ve teknolojinin etkin kullanımı gibi konularda valileri uyardı.

Deprem ve Kriz Yönetimi Vurgusu

Deprem gibi doğal afetlerin önemine dikkat çeken Erdoğan, "6 Şubat'ta yaşanan büyük felaketten sonra, kriz ve afet yönetiminin ne kadar mühim olduğunu gördük" ifadelerini kullandı. Devletin çabalarının gölgede kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bir adım atmadan önce merkezden talimat bekleyen yöneticilerin, devletimizin çabalarına gölge düşürdüğü gerçeğini herkesin kabul etmesi gerekiyor" dedi.

Suriye'deki Durum ve Uluslararası Destek

Erdoğan, Türkiye'nin 910 kilometre sınırına sahip olduğu Suriye'de yaşanan olayların ülkeyi doğrudan ilgilendirdiğini belirtti. Suriye'deki Baas yönetiminin sona ermesiyle yeni bir dönemin açıldığını ifade eden Erdoğan, "Suriye'nin yeniden inşası için kapsamlı stratejiler geliştirmek şart" dedi. Ayrıca, uluslararası toplumun bu sürece daha fazla katkı sağlamasının önemli olduğunu vurguladı.

Suriyeli Mültecilere İhtiyaç ve Destek

Cumhurbaşkanı, Suriye'deki çatışmalardan kaçan mültecilere Türkiye'nin kapılarını açtığını hatırlatarak, "Biz ensarız, onlar muhacirdir. Bizim medeniyetimizde muhacirleri kovmak asla yer almaz" diye konuştu. Ayrıca, Suriyeli kardeşlere yapılan yardımların süreceğini belirtti.

Kritik Hedefler ve Stratejiler

Erdoğan, Türkiye'nin 40 yıllık kamburunu ortadan kaldırma hedefinde olduklarını, bu süreçte terörün her çeşidine karşı kararlı bir yaklaşım sergileyeceklerini ifade etti. "Suriye devrimi ile birlikte tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için tüm imkanlarımızı kullanacağız" dedi.

Ödül Töreni

Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli ödüller takdim etti. Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülü, Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan'a, Celalettin Tüfekçi Meslek Ödülü Diyarbakır Eğil Kaymakamı Volkan Hülür'e verildi. Ayrıca, diğer ödüller de farklı valiliklerden kişilere takdim edildi.

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