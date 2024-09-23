Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Lideri Pezeşkiyan Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile New York'ta bir araya geldi. Bu görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak amacıyla gerçekleşti.

Türkevi'nde Temaslar Sürüyor

Erdoğan, Türkevi'nde bir dizi temas gerçekleştirmeye devam ediyor. Pezeşkiyan, Erdoğan’la görüşmek üzere Türkevi'ne geldi ve burada MİT Müsteşarı İbrahim Kalın tarafından karşılandı.

Kapalı Görüşme Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan arasındaki görüşmenin basına kapalı olarak gerçekleştiği bildirildi. Bu görüşme, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na katılmak için New York’a gelen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan (ortada) ile Türkevi’nde görüştü. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, görüşme için Türkevi'ne geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na katılmak için New York’a gelen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan (ortada) ile Türkevi’nde görüştü. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, görüşme için Türkevi'ne geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na katılmak için New York’a gelen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan (ortada) ile Türkevi’nde görüştü. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, görüşme için Türkevi'ne geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na katılmak için New York’a gelen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan (ortada) ile Türkevi’nde görüştü. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, görüşme için Türkevi'ne geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na katılmak için New York’a gelen İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan (ortada) ile Türkevi’nde görüştü. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, görüşme için Türkevi'ne geldi.