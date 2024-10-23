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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den Kritik Görüşme

Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerini ve bölgesel meseleleri ele aldı. İsrail'in saldırganlıkları ve Suriye'deki durum değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. BRICS Zirvesi için Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve genel bölgesel krizler yer aldı.

İkili İlişkilerin Önemi

Görüşme sonrası yapılan resmi açıklamada, Erdoğan, Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkilerinin her alanda güçlenerek sürdüğünü vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliğinin devam etmesi için sürekli çaba gösterildiğini belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Küresel Güvenlik

Erdoğan, İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamlarının yanı sıra Lübnan'da da saldırılara devam ettiğine dikkat çekti. Saldırıların, yalnızca Orta Doğu'yu değil, küresel güvenliği de tehdit eder bir boyuta ulaştığını ifade etti. Bu bağlamda, İsrail’in Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakma planlarına karşı durmanın insanlık görevi olduğunu belirtti.

BRICS Ülkeleri ve Filistin’in Haklı Davası

Cumhurbaşkanı, BRICS ülkelerinin, İsrail'in saldırganlığına karşı durmasının, Filistin’in haklı davasına önemli bir destek vereceğini kaydetti. Ayrıca, İsrail’e yönelik silah desteğinin sürmesinin bu ülkeyi daha da saldırganlaştırdığına dair uyarıda bulundu.

Suriye'deki Koordinasyon

Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda sürekli bir işbirliği içinde olmasının, tüm tarafların çıkarlarına hizmet edeceğine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye’nin PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelesinde kararlı olduğunu belirtti. Ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında ortak duruş sergilemenin önemini dile getirdi.

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