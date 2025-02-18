Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Lideri Zelenskiy Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Lideri Zelenskiy Görüştü

Erdoğan ve Zelenskiy, Görüşme İçin Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde bir araya geldi.

Karşılama ve Fotoğraf Çekimi

Erdoğan, Zelenskiy'i misafir ederek, Türk ve Ukrayna bayrakları önünde merdivenlerde fotoğraf çektirdi. Bu samimi anlar, iki ülke arasındaki dostluğun bir göstergesi oldu.

Toplantıya Katılan İsimler

Basına kapalı olarak yapılan kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İkili Görüşmenin Ardından

Toplantının ardından, Erdoğan ve Zelenskiy’nin heyetleri arasında bir çalışma yemeği düzenlenecek. Ayrıca, imza törenleri ve ortak basın toplantısının yapılması planlanıyor.

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