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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı Teymur El Said Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile Gazze'deki durum üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 19:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı Teymur El Said Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında, Türkiye ile Umman arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki zulümleri nedeniyle bayramın bu yıl buruk bir şekilde karşılandığını belirtti. Türkiye'nin, Filistin’le dayanışmayı her platformda sürdüreceğini vurguladı.

Ayrıca, Erdoğan, Sultan Teymur El Said'in Ramazan Bayramını da kutlayarak, iki ülke arasındaki güçlü bağların önemine değindi.

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