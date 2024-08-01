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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'de hatıraları andı ve ulusal güvenlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette, ulusal değerlere ve milli iradeye olan bağlılık bir kez daha vurgulandı.

Törende Önemli İsimler Yer Aldı

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'in Aslanlı Yol'un başında yerini aldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Anıtkabir Özel Defteri'ne Duygu Dolu Not

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine bıraktığı ay yıldız motifli çelengi takiben saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek anı defterini imzaladı. Deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Şuramızın 2024 yılı toplantısının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Dünyada belirsizliklerin arttığı, coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde, Türkiye istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır. Vatanımızı ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumak kararlılığındayız. Ruhun şad olsun."

Bu ziyaret, Türkiye'nin ulusal birliğini ve vatanseverliğini pekiştiren önemli bir adım olarak kaydedildi.

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