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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'ni Tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'ni tanıtırken yargı bağımsızlığına vurgu yaptı ve adalet sisteminin önemini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'ni Tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'ni Tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türk milletine hizmet eden yargı makamlarının itibarının korunmasının ve toplumun adalete olan inancının sarsılmaması gerektiğini vurguladı.

Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı

Erdoğan, konuşmasında Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, kederli ailelerine başsağlığı ve tedavi gören yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi

Adalet teşkilatına selamlarını ileten Erdoğan, hazırlanan Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ülkesi, milleti ve adalet teşkilatı için hayırlara vesile olmasını diledi. Ayrıca, adaletin devletin temeli olduğunu belirterek, tarihin her döneminde adaletin önemine değindi.

Yargı Bağımsızlığına Vurgu

Cumhurbaşkanı, 2002 yılından bu yana yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı için atılan adımları hatırlatarak, eski Türkiye'nin vesayetçi yapıdan hukukun üstünlüğüne dayalı adil bir yargı sistemine geçildiğini ifade etti.

Darbecilerden Hesap Soracağı Vurgusu

Erdoğan, artık siyasi ve ekonomik statüleri nedeniyle bazı insanların ayrıcalıklı olmasına izin verilmediğini belirterek, Türk demokrasisi adına önemli bir kazanım sağlandığını kaydetti. Ayrıca, yargı mensuplarının hedef gösterilmesini tasvip etmediklerini ifade etti.

Tehditlere İzin Vermeyeceklerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı, yargı mensuplarının tehdit edilmesine asla izin vermeyeceklerini belirtirken, yargı süreçleriyle ilgili herkesin sorumlu ve sakin bir tutum sergilemesi gerektiğini yineledi.

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