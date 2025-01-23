Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Toplantısında ve Ruanda Lideriyle Görüşecek

Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Bu toplantının, yargı sisteminde yapılacak reformların tanıtılması açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile Resmi Görüşme

Erdoğan, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yi resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından, çeşitli anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler sonrasında, iki lider ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

Önemli Program Akışı

Program akışına göre, görüşmeler ve imza töreninin ardından Kagame'ye onuruna resmi bir akşam yemeği verilecektir. Aşağıda program saatleri yer almaktadır: