Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Spor Kompleksinin Açılışında

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni spor kompleksinin açılışında önemli bilgiler aktardı. Yeni tesisin, sporun geliştirilmesi açısından büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.

Gelirken Göz Dolduran Özellikler

Erdoğan, "Merkezimiz 10 bin kişilik ana salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu, ayrıca 3 adet 500 kişilik altyapı salonları ile göz dolduruyor" ifadelerini kullandı. Bu yapılar, genç sporcuların eğitiminde ve uluslararası organizasyonlarda kullanılmak üzere tasarlandı.

Bu spor kompleksi, sadece bölgeye değil, ülke genelinde sporun yaygınlaştırılmasına da büyük katkı sağlayacak.