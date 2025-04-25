Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon'a Onur Yemeği Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon onuruna bir akşam yemeği düzenledi. Bu özel etkinlik, Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 110. yıldönümü ve Anzak Günü Anma Törenleri nedeniyle gerçekleşti.

Luxon, Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi bir törenle karşılandı.

Erdoğan ve Luxon'un buluşmasında, Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki tarihi dostluğun güçlendirilmesi için atılacak adımlar ve bölgesel ile küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Yemekte ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Yeni Zelanda heyetinden birçok önemli isim yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.