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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sektöründeki yozlaşmaya karşı durduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenidoğan Çetesi Üzerine Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, yenidoğan çetesi soruşturmasının detaylarına değindi. Erdoğan, "Birkaç çürük elma yüzünden sağlık camiamızın hırpalanmasına göz yummayız," ifadelerini kullandı.

Sağlık Sektöründe Yozlaşmaya Karşı Kararlılık

Yenidoğan çetesi soruşturması, sağlık sektöründeki bazı aksaklıkları ve ihlalleri gözler önüne sererken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sektörün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Sağlık çalışanlarının ve camianın itibarını koruma vurgusu, hükümetin bu tür olumsuzluklara karşı nasıl bir tutum sergilediğini göstermektedir.

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