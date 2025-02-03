Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Yöneticilere Kentsel Dönüşüm Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel yöneticilere önemli bir çağrıda bulundu. Bugün yaptığı açıklamada, "Yerel yöneticilerin, siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleriyle şehirlerini depreme hazırlaması gerektiğini tekrar ifade ediyorum" dedi.

Bu açıklama, Türkiye'nin deprem gerçeği göz önünde bulundurulduğunda büyük bir önem taşıyor. Erdoğan'ın vurguladığı gibi, yerel yönetimlerin öncelikli olarak kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelmeleri, şehirlerin güvenliği ve dayanıklılığı açısından kritik bir adım.

Uzmanlar, birçok şehirde bu tür projelerin hızlandırılmasının, olası depremlere karşı hazırlığın artırılması adına büyük fayda sağlayacağını belirtiyor.