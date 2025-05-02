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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Forumunda Bağımlılıkla Mücadeleye Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay Forumunda bağımlılık ile mücadele ve sivil toplumun önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Forumunda Bağımlılıkla Mücadeleye Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay Forumu'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'nda yaptığı konuşmada, milletimizin mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Anadolu’nun işgalden kurtarılması sürecinde cephe gerisinin de göz ardı edilmediğini belirten Erdoğan, işgal güçlerinin toplumu zayıflatmaya yönelik oyunlarının Yeşilay ile bozulduğunu ifade etti.

Katılımcılara Hoş Geldiniz Dedi

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen forumda Erdoğan, Türkiye’den ve 60’tan fazla ülkeden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcilerine hitap ederek, kendilerini İstanbul’da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yeşilay çalışanlarına yürekten teşekkür eden Erdoğan, forumun tüm katılımcılar için faydalı olmasını temenni etti.

Uluslararası İş Birliği ve Geliştirme Fırsatları

Erdoğan, üç gün boyunca gerçekleştirilecek olan atölye çalışmaları ve interaktif oturumların katılımcılara bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlayacağına dikkat çekti. Şu ana kadar 1500'e yakın katılımcıya ulaşan Kapasite Geliştirme Programları ile bağımlılık mücadelesinin küresel ölçekte desteklenmesine katkıda bulunulduğunu vurguladı.

Yeşilay’ın Tarihçesi ve Önemi

Yeşilay’ın 5 Mart 1920’de kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, bu tarihi sürecin, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı dönemle bağlantılı olduğunu belirtti. 81 ilde 120 şubesi, 105 danışmanlık merkezi ve 110 spor kulübü ile faaliyet gösteren Yeşilay’ın, bağımlılıkla mücadelede gösterdiği kararlılığı takdir etti.

Yeşilayı Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay'ın 105 yılı aşkın süredeki fedakarlıklarını anarak, çalışanlarına, gönüllülerine ve üyelere şahsı ve milleti adına teşekkürlerini sundu. Doktor Mazhar Osman başta olmak üzere Yeşilay kurucularını ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve şükranla andı.

Sürecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Yeşilay...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Yeşilay...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

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