Bist 100
9.097,15 1%
DOLAR
31,37 0,42%
EURO
34,06 0,51%
ALTIN
2.092,7 2,45%

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya mitinginde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’nın küresel bir yıldız olma yolunda olduğunu belirtti ve 31 Mart seçimlerine hazır olduklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya mitinginde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya Mitingi

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya'daki mitinginde önemli açıklamalarda bulundu:

Antalya'nın Küresel Yıldızlaşması

"Antalya, turizm ve tarımın yanı sıra diplomasi alanında da küresel bir yıldız olma yolunda ilerliyor. Üçüncüsü dün başlayan Antalya Diplomasi Forumu, bu gelişmenin belirgin göstergelerinden biridir."

Siyasetçilerin Hesap Verme Süreci

"Siyasetçiler, hükümet veya belediyeleri yönetme yetkisini sandıkta alır, seçim meydanlarında yaptıklarının muhasebesini yapar ve yapacaklarının sözünü verirler. Milletimiz, bu süreçte gördüklerini ve duyduklarını kendi iç dünyasında değerlendirir ve kararını sandıkta açıklar."

Erdoğan'ın Antalya Mitingi

Erdoğan, partisinin Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen Antalya mitinginde halka hitap etti.

"Akdeniz'i saran zümrüt yayılsın, her şeyinle güzellikte daimsin Antalya. Sevdasın, tutkusun, aşksın, gönlümde kurulu köşksün Antalya. Anlatmaya yetmez diller, sana çıkar bütün yollar Antalya." ifadeleriyle halkı selamlayan Erdoğan, Antalya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugünkü mitinge 80 bin kişinin katıldığı bilgisinin kendisine iletildiğini belirten Erdoğan, "10 binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. Ne kadar kaldı şurada artık, 30 günümüz var. Ana kademe, kadın kolları, gençler, Cumhur İttifakı 31 Mart'a hazır mıyız? 31 Mart'ta yeniden Antalya diyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan "evet" yanıtını alan ve Antalya'nın ilçelerinin isimlerini tek tek sayarak yerel seçimde destek sözü alan Erdoğan, Antalya'nın yerel seçimlerde destan yazmaya hazırlandığını vurguladı.

Antalya'nın Küresel Yıldızlaşması

"Buğulu gözlerle Akdeniz ufuklarını süzen Antalya, turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle ve hepsinden önemlisi insanıyla Türkiye'ye değer katıyor, huzur veriyor. Antalya artık sadece turizmin ve tarımın değil, diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline dönüşüyor. İşte dün başlayan ve üçüncüsü yapılan Antalya Diplomasi Forumu, bu yükselişin işaretlerinden biridir."

Foruma binlerce kişinin katıldığını belirten Erdoğan, "Antalya artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütünleştiği bir yer. Bu tür organizasyonlar, şehrimizin marka değerinin artmasına da katkı sağlıyor. Bu vesileyle başta evladınız, yol arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda önemli gayretleri oldu ve Diplomasi Forumu'nu buralara kadar getirdik. Biz de Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara ülkemizi ve küresel meselelere yaklaşımımızı anlatma imkanı bulduk."

Seçimler, Siyasetçiler İçin Hesap Verme Dönemleridir

"Biliyorsunuz seçimler, siyasetçiler için hesap verme dönemleridir. Biz zaten yıllardır hesap verdik, hesap veriyoruz ama hesaptan kaçanlara da 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Gümbür gümbür 31 Mart'a hazırlanıyor muyuz?"

"Hükümeti veya belediyeleri yönetmek için sandıkta yetki alan siyasetçiler, seçim meydanlarında yaptıklarının muhasebesini yapar, yapacaklarının sözünü verirler. Milletimiz bu süreçte gördüklerini, duyduklarını kendi iç dünyasında değerlendirir, verdiği kararı da sandıkta ilan eder. Antalya, şimdi geçtiğimiz 5 yılda büyükşehir ve ilçeleriyle, belediyelerini yönetenlere notlarını veriyor, önümüzdeki 5 yıl için aday olanları da ölçüp tartıyor."

Her Meselesinde Antalya'nın Yanında Yer Almaya Devam Edeceğiz

"Cumhur İttifakı olarak büyükşehir ve ilçe adaylarıyla Antalya'ya hizmete talip olduk. Genel seçimlerde kendilerine cumhurbaşkanlığında yüzde 43, milletvekilliğinde ise yüzde 41 oy veren Antalyalılara teşekkür ederiz."

"Tabii bu oy oranları, Antalya ile aramızdaki muhabbeti yansıtmaktan uzaktır. İnşallah hep birlikte 31 Mart'ta sandıkları Cumhur İttifakı oylarıyla patlatarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Bugün buradaki şu muhteşem mitingimizin 31 Mart'taki zaferimizin müjdecisi olduğuna inanıyorum. Şimdi burada, sizlerden bunun sözünü almak istiyorum; Antalya, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı belediyeciliği, gerçek belediyecilik için söz veriyor mu? Antalya, tercihini milli iradeden, gelişmeden, kalkınmadan yana kullanmak için söz veriyor mu? Sırtını Toroslar'a verip ayağını Akdeniz'e uzatan Antalya'nın sözünde duracağına ben yürekten inanıyorum. Biz de Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla her meselesinde Antalya'nın yanında yer almaya devam edeceğiz."

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt zamlarına inat benzin ve motorine 250 TL indirim yapılacak

Akaryakıt zamlarına inat benzin ve motorine 250 TL indirim yapılacak

Türk Hava Yolları Çılgın Maaş ile Ön Lisans Mezunu Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Ekranı Açıldı

Türk Hava Yolları Çılgın Maaş ile Ön Lisans Mezunu Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Ekranı Açıldı

Görsele bakınca ilk gördüğünüz şey karakterinizi ele veriyor! Zekanızın seviyesini ölçün

Görsele bakınca ilk gördüğünüz şey karakterinizi ele veriyor! Zekanızın seviyesini ölçün

Karnabaharı hep aynı şekilde yiyenler bu haber size! Birbirinden farklı ve lezizi 5 karnabahar tarifi

Karnabaharı hep aynı şekilde yiyenler bu haber size! Birbirinden farklı ve lezizi 5 karnabahar tarifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erken emekli olmak için bu şart yetiyor! EYT'yi kaçıran bir de buna baksın
2
Kan Çiçekleri’nin Dilan’ı Yağmur Yüksel, sosyal medyadaki hakaretlere boyun eğmedi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya mitinginde önemli açıklamalar
4
Gazze’deki insani kriz: AB, İsrail’i soruşturmaya çağırdı ve kapılarını açmasını istedi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Antalya’da bir araya geldi!
6
Yaşlı Çiftin Otobüs Darbı: Kasten Öldürmeye Teşebbüs Davası Ağır Ceza Mahkemesi’nde
7
Bolat, Adıyaman’da Şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi: Türkiye’nin rekor milli gelirine vurgu

Ankara'nın bu mahallelerinde neredeyse kimse yok! Gerçeği öğrenenler şaşıp kalıyor

En öfkeli kişilerin burcu hep bunlar çıkıyor! Dışarda sinir küpü gibi geziyorlar

Görsele bakınca ilk gördüğünüz şey karakterinizi ele veriyor! Zekanızın seviyesini ölçün

Emekli promosyonlarına ay sonu ayarı! O banka çıldırdı: Hemen gelen emekliye bu rakamı ödeyecek

Karnabaharı hep aynı şekilde yiyenler bu haber size! Birbirinden farklı ve lezizi 5 karnabahar tarifi

81 milyonu etkileyecek: 1 Nisan şakası değil kallavi ek zam daha geliyor

4A 4B 4C'liye müjde: Emekliye 1500 TL ek destek çeki! Bayram öncesi ödenecek

A101'de böyle indirim bir daha gelmez! Herkesin aradığı o ürün 399 TL'ye raflarda olacak

Akaryakıt zamlarına inat benzin ve motorine 250 TL indirim yapılacak

Kamuda memur olmak için başvurular açıldı! KPSS, yaş, diğer şartlar duyuruldu

İŞKUR’dan KPSS'siz, Sınavsız 1370 TYP Personel Alımı Müjdesi! İşte Başvuru Şartları ve İlan Detayları

Türk Hava Yolları Çılgın Maaş ile Ön Lisans Mezunu Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Ekranı Açıldı