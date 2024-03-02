Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Antalya mitinginde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya Mitingi

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya'daki mitinginde önemli açıklamalarda bulundu:

Antalya'nın Küresel Yıldızlaşması

"Antalya, turizm ve tarımın yanı sıra diplomasi alanında da küresel bir yıldız olma yolunda ilerliyor. Üçüncüsü dün başlayan Antalya Diplomasi Forumu, bu gelişmenin belirgin göstergelerinden biridir."

Siyasetçilerin Hesap Verme Süreci

"Siyasetçiler, hükümet veya belediyeleri yönetme yetkisini sandıkta alır, seçim meydanlarında yaptıklarının muhasebesini yapar ve yapacaklarının sözünü verirler. Milletimiz, bu süreçte gördüklerini ve duyduklarını kendi iç dünyasında değerlendirir ve kararını sandıkta açıklar."

Erdoğan'ın Antalya Mitingi

Erdoğan, partisinin Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen Antalya mitinginde halka hitap etti.

"Akdeniz'i saran zümrüt yayılsın, her şeyinle güzellikte daimsin Antalya. Sevdasın, tutkusun, aşksın, gönlümde kurulu köşksün Antalya. Anlatmaya yetmez diller, sana çıkar bütün yollar Antalya." ifadeleriyle halkı selamlayan Erdoğan, Antalya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugünkü mitinge 80 bin kişinin katıldığı bilgisinin kendisine iletildiğini belirten Erdoğan, "10 binler Antalya'da bugün bizlerle beraber. Ne kadar kaldı şurada artık, 30 günümüz var. Ana kademe, kadın kolları, gençler, Cumhur İttifakı 31 Mart'a hazır mıyız? 31 Mart'ta yeniden Antalya diyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan "evet" yanıtını alan ve Antalya'nın ilçelerinin isimlerini tek tek sayarak yerel seçimde destek sözü alan Erdoğan, Antalya'nın yerel seçimlerde destan yazmaya hazırlandığını vurguladı.

Antalya'nın Küresel Yıldızlaşması

"Buğulu gözlerle Akdeniz ufuklarını süzen Antalya, turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle ve hepsinden önemlisi insanıyla Türkiye'ye değer katıyor, huzur veriyor. Antalya artık sadece turizmin ve tarımın değil, diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline dönüşüyor. İşte dün başlayan ve üçüncüsü yapılan Antalya Diplomasi Forumu, bu yükselişin işaretlerinden biridir."

Foruma binlerce kişinin katıldığını belirten Erdoğan, "Antalya artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bütünleştiği bir yer. Bu tür organizasyonlar, şehrimizin marka değerinin artmasına da katkı sağlıyor. Bu vesileyle başta evladınız, yol arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda önemli gayretleri oldu ve Diplomasi Forumu'nu buralara kadar getirdik. Biz de Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara ülkemizi ve küresel meselelere yaklaşımımızı anlatma imkanı bulduk."

Seçimler, Siyasetçiler İçin Hesap Verme Dönemleridir

"Biliyorsunuz seçimler, siyasetçiler için hesap verme dönemleridir. Biz zaten yıllardır hesap verdik, hesap veriyoruz ama hesaptan kaçanlara da 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Gümbür gümbür 31 Mart'a hazırlanıyor muyuz?"

"Hükümeti veya belediyeleri yönetmek için sandıkta yetki alan siyasetçiler, seçim meydanlarında yaptıklarının muhasebesini yapar, yapacaklarının sözünü verirler. Milletimiz bu süreçte gördüklerini, duyduklarını kendi iç dünyasında değerlendirir, verdiği kararı da sandıkta ilan eder. Antalya, şimdi geçtiğimiz 5 yılda büyükşehir ve ilçeleriyle, belediyelerini yönetenlere notlarını veriyor, önümüzdeki 5 yıl için aday olanları da ölçüp tartıyor."

Her Meselesinde Antalya'nın Yanında Yer Almaya Devam Edeceğiz

"Cumhur İttifakı olarak büyükşehir ve ilçe adaylarıyla Antalya'ya hizmete talip olduk. Genel seçimlerde kendilerine cumhurbaşkanlığında yüzde 43, milletvekilliğinde ise yüzde 41 oy veren Antalyalılara teşekkür ederiz."

"Tabii bu oy oranları, Antalya ile aramızdaki muhabbeti yansıtmaktan uzaktır. İnşallah hep birlikte 31 Mart'ta sandıkları Cumhur İttifakı oylarıyla patlatarak bunu telafi edeceğimize inanıyorum. Bugün buradaki şu muhteşem mitingimizin 31 Mart'taki zaferimizin müjdecisi olduğuna inanıyorum. Şimdi burada, sizlerden bunun sözünü almak istiyorum; Antalya, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı belediyeciliği, gerçek belediyecilik için söz veriyor mu? Antalya, tercihini milli iradeden, gelişmeden, kalkınmadan yana kullanmak için söz veriyor mu? Sırtını Toroslar'a verip ayağını Akdeniz'e uzatan Antalya'nın sözünde duracağına ben yürekten inanıyorum. Biz de Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla her meselesinde Antalya'nın yanında yer almaya devam edeceğiz."