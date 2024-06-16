Yeni bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada yeni bir paylaşım yaparak tüm İslam alemiyle birlikte milletimizin ve Filistin ile Sudan halkının bayramını kutladı. Coğrafyaya bayramın huzur ve barış getirmesini dileyen Erdoğan, bayram boyunca kalplerin huzur bulması temennisinde bulundu. Filistin ve Sudan’da devam eden savaşlarda artık bayramla birlikte barış gelmesini dileyen Erdoğan, şu mesajı paylaştı:



