Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl'de Açılış Törenine Katıldı

Bingöl'de Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de düzenlenen toplu açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Bingöl'e verdiğimiz değeri, bu güzel şehre kazandırdığımız eserlerle ortaya koyuyoruz," dedi.

Kentsel Dönüşüm ve Yatırımlar

Yılmaz, son 20 yılda Bingöl'de büyük bir kentsel dönüşüm gerçekleştirildiğini ve yapı stokunun %75’inin bu dönemde inşa edildiğini belirtti. Ayrıca, birçok kamu binasının modernize edildiğini ifade etti.

Türkiye genelinde yaşanan dönüşümün, Bingöl’de halkın yaşam standartlarını yükseltme amacıyla sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, "474 milyon liralık dev bir yatırım ile hayata geçirilen halk kütüphanesi, anaokulları, 112 acil çağrı merkezi, sporcu eğitim merkezi, gençlik merkezi ve mahalle parkı bugün resmi anlamda siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor," şeklinde konuştu.

Gelecek Projeleri ve Spor Yatırımları

Bingöl 100. Yıl Halk Kütüphanesinin her yaştan Bingöllüye erişilebilir ve teknoloji entegre bilgi kaynağı sunacağını kaydeden Yılmaz, yeni kütüphanenin eski tip kütüphanelere göre çok daha fonksiyonel olduğunu belirtti.

Ayrıca, Gazze Sevgi, Şehit Mustafa Gündoğdu ve İbni Sina anaokullarında 28 derslikte binden fazla çocuğa hizmet verileceği bilgisini veren Yılmaz, 126 yatak kapasiteli Sporcu Eğitim Merkezi'nin gençlerin spor potansiyelini artıracağını ifade etti. Bu merkezde yetişen genç sporcuların Türkiye çapında dereceler aldığını belirtti.

Somut Hizmetlerle Açılış ve Gelecekteki Planlar

Yılmaz, şunları ekledi: "Bingöl her geçen gün daha da büyüyor, gelişiyor ve bölgenin parlayan yıldızı haline geliyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, şehrimizin çehresini değiştirecek. Yatırımlarımız sadece bugünkü ile sınırlı değil, önümüzdeki dönemde Bingöl'e olan desteğimizi artırarak devam ettireceğiz inşallah."

Toplantının ardından Yılmaz, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile birlikte açılış gerçekleştirdi ve daha sonra kütüphaneyi gezerek burada çocuklarla sohbet etti.

Son olarak, Yılmaz, haziran ayında faaliyete başlayan ve 2 bin kişiye istihdam sağlayan PERDESAN perdelik kumaş ve paketli ürün entegre üretim tesisini ziyaret etti.