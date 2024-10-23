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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Deprem ve Demografik Dönüşüm Açıklamaları

Cevdet Yılmaz, deprem sonrası inşaat sürecini ve demografik dönüşüm için oluşturulacak kurul hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Deprem ve Demografik Dönüşüm Açıklamaları

Cevdet Yılmaz, Meclis'te Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayarak önemli konulara değindi. Özellikle deprem sonrası yapılan yatırımlar ve demografik dönüşüm ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremle İlgili Yatırımlar

Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde depreme ayrılan pay konusunda toplumsal algının yanıltıcı olduğunu ifade etti. "Toplumda depremin etkisinin bittiği yönünde bir algı oluştu, ancak bu doğru değil. Şu anda, bölgede 450 bin konut inşa ediliyor," dedi. Ayrıca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen altyapı projelerine de dikkat çekti.

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Cevdet Yılmaz, deprem öncesi ve sonrası harcamaların pratikte büyük farklar yarattığını belirterek, kentsel dönüşüm sürecinin önemine vurgu yaptı. "Hala dönüşmesi gereken çok sayıda binamız var," ifadesini kullandı.

Bingöl'de Yapı Stoku Yenileniyor

Yılmaz, memleketi Bingöl'deki yapı stoku hakkında önemli bilgiler paylaştı. Son 20 yılda Bingöl'deki toplam yapı stokunun yüzde 75'inin yenilendiğini belirtti.

Demografik Nüfus Yüksek Kurulu Oluşturulacak

Yılmaz, Türkiye'nin demografik dönüşüm yaşadığını ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın konu hakkında sunum yaptığını aktararak, "Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturacağız. Bu kurul, detaylı incelemeler yapacak ve yeni bir eylem planı geliştirecek," şeklinde konuştu.

Savunma Sanayii ve Ekonomik Büyüklük

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, savunma sanayi sektöründeki gelişmelere de değinerek, savunma sanayi sektöründe proje sayısının 1000'i aştığını ve bu sektörün büyük bir ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirtti. Ayrıca, bu yıl için 6,6 milyar dolar ihracat tahmininde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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