Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan OVP Açıklaması

Cevdet Yılmaz'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili önemli ifadelerde bulundu. Yılmaz, "OVP'de en temel amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak" dedi.

Enflasyonla Mücadele

Yılmaz, enflasyonun kontrol altına alınmasının ekonomik istikrar için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ülkenin ekonomik dengelerinin sağlanması adına gereken adımların atılacağını belirtti. Ekonomik Reformlar Sürecek

OVP çerçevesinde atılacak adımlarla birlikte, ülke ekonomisinin yeniden düzene girmesi hedefleniyor. Yılmaz, halkın alım gücünü artırmak için gerekli politikaların uygulanacağını sözlerine ekledi.