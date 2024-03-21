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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Enflasyonla mücadelede öncelik veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiye dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 22:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Enflasyonla mücadelede öncelik veriyoruz"

Türkiye'nin en önemli ekonomik hedeflerinden biri olan enflasyonla mücadelede yeni bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Bursa İş Dünyası Buluşması"nda yaptığı konuşmada, ekonominin güncel durumunu ve alınan önlemleri değerlendirdi.

Yılmaz'ın Enflasyonla Mücadeledeki Öncelik Açıklaması

Enflasyonla mücadeleye önem verdiklerini vurgulayan Yılmaz, bu çerçevede enflasyonun aylık ivme kaybını ve yıllık etkisini değerlendirdi. Yılmaz'a göre, enflasyondaki aylık ivme kaybı önümüzdeki aylarda daha belirgin hale gelecek, ancak yıllık etkiyi yılın ikinci yarısında görmek mümkün olacak. Bu doğrultuda, Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte daha net bir tablo ortaya çıkacak.

Tüketimi ılımlı hale getirmek, yatırımı ve ihracatı güçlendirerek sağlıklı bir büyüme süreci oluşturmak hedefleniyor. Yılmaz, iç ve dış talebin dengelendiği bir büyüme kompozisyonunun sürdürülmesiyle istihdamın ve özel kesim yatırımlarının artması öngörüsünde bulundu. Fiyat istikrarının önemine vurgu yaparak, enflasyonla mücadelenin temel öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Gelecek Hedefler

2024 ve sonrası için öngörülen hedefler arasında enflasyonun düşürülmesi ve makul bir düzeyde sürdürülebilir büyümenin sağlanması bulunuyor. Yılmaz'a göre, enflasyonun düşürülmesiyle birlikte Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomiye kavuşması ve tek haneli enflasyona ulaşılması hedefleniyor.

Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik kalkınması için nitelikli yatırımcıları ve ihracatçıları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Özellikle düşük maliyetli kredi oluşturarak iş dünyasına destek olacaklarını ifade etti.

Yerel Seçimler ve Ekonomi

Yılmaz, yaklaşan yerel seçimlere de değinerek, yerel seçimlerin ulusal politikaları etkilemeyeceğini belirtti. Türkiye'nin orta vadeli programı doğrultusunda ekonomik politikalarına devam edeceğini ve planlı bir şekilde hedeflerine ilerleyeceğini dile getirdi.

Deprem Sonrası İyileştirme Çalışmaları

Son olarak, Yılmaz, depremin etkilerini hala hisseden bölgelerde iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini ve bu süreçte ekonomik desteklerin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

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