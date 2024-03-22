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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kocaeli'de iş dünyası buluşmasında konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti, iş dünyası ile bir araya geldi ve kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 18:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kocaeli'de iş dünyası buluşmasında konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret ederek polis mangası tarafından karşılandı. Ziyaretin ardından Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kocaeli İş Dünyası Buluşması'na katılan Yılmaz, burada son 3-4 yılda dünya ekonomisinde yaşanan büyüme ve ticaretin tarihsel ortalamaların altında olduğunu belirtti.

Yılmaz, Kovid-19 salgını ve sonrasında toparlanma süreçlerinin dünya genelinde yaşandığını ve bu süreçlerin neden olduğu enflasyonla mücadele için sıkı para politikalarının uygulandığını ifade etti. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı ve Körfez'de yaşanan olumsuz gelişmelerin küresel ekonomiyi etkilediğini vurguladı. Bunlara ek olarak, Türkiye'de geçen yıl yaşanan depremlerin de ekonomi üzerinde etkisi olduğunu belirtti.

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin geçen yıl dünya genelindeki büyüme ortalamalarının üstünde bir performans sergilediğini ifade ederek, enflasyonla mücadelede kararlı bir şekilde hareket ettiklerini ve dezenflasyon sürecinin başlayacağını belirtti. Ayrıca Türkiye'nin temellerinin sağlam olduğunu ve bankacılık sisteminin güçlü olduğunu vurguladı.

Bütçe açığını iyi bir seviyede tuttuklarını ve yatırım ortamını geliştirmeye dönük adımlar attıklarını dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin gelecek dönemde daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurguladı.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti ve sanayicilerin sorularını yanıtladı. Toplantıya Kocaeli'nin ileri gelen isimleri, vali, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sanayiciler ve iş insanları katıldı.

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