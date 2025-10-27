Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Riyad'ta: 9. Future Investment Initiative Forumu'na Katılım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Future Investment Initiative Forumu'na katılmak üzere Riyad'a geldi; heyette Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 22:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Riyad'a Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Future Investment Initiative Forumu'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Resmi Karşılama

Yılmaz ile beraberindeki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda, Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Elçilik Ziyareti ve Bilgi Alımı

Havalimanından Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'ne geçen Yılmaz, burada Büyükelçi Emrullah İşler'den yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Heyet ve Diğer Katılımcılar

Yılmaz ile birlikte AK Parti Mersin Milletvekili ve Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ile DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü de Suudi Arabistan'a geldi.

Yılmaz'ın Riyad ziyareti, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve parlamenter iş birliği bağlamında önemli temasları içeriyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Future Investment Initiative Forumu'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Yılmaz ve beraberindeki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda, Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve diğer ilgililer karşıladı.

