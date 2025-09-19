Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TEKNOFEST 2025'te

Yılmaz'dan gençlere destek mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda TEKNOFEST 2025 için görüşlerini paylaştı ve etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Paylaşımında "Pazar günü sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecanına ortak olmak üzere TEKNOFEST 2025'te olacağım" ifadelerini kullanan Yılmaz, etkinliğin gençlerin hayallerini başarıya dönüştürdüğünü belirtti.

"Teknoloji üretmeden sadece tüketen ülkeler ne bağımsız olabilir ne de yüksek katma değerli bir ekonomik yapı inşa edebilir." diyen Yılmaz, TEKNOFEST'in ülkenin teknoloji ve üretim kararlılığının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

Yılmaz ayrıca "Hayalleri gerçek başarılara dönüştüren TEKNOFEST, Türkiye Yüzyılı'nın da en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur." sözleriyle etkinliğin vizyonuna değindi.

Son olarak Yılmaz, "Bu büyük organizasyonda emeği geçen T3 Vakfı'na, savunma sanayi kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, girişimcilerimize ve gönüllülerimize gönülden teşekkür ediyorum." diyerek katkı sağlayanlara teşekkür etti.