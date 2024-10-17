Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 2025 Bütçesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Yılmaz, yapılan tahminlere göre bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını duyurdu.

Bütçe Açıklamalarının Önemi

Bu açıklama, bütçe planlamalarının ve ülke ekonomisinin geleceği açısından büyük bir önem taşımakta. Yılmaz, bu süreçte kamu harcamalarının etkin yönetimi için gerekli adımların atılacağını ifade etti.