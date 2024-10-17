Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 Bütçesinde Deprem Bölgesine Ayrılan Kaynağı Açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 yılı bütçesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, depremin etkilediği bölgelerin yeniden yapılanması ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılması amacıyla bütçede toplam 584 milyar lira tutarında bir ödenek ayrıldığını belirtti.

Afetlere Karşı Dirençliliğin Artırılması

Yılmaz, özellikle deprem bölgelerinde yapılacak iyileştirme çalışmalarının, toplumsal güvenliği artıracağını ve bölgelerin daha dirençli hale gelmesini sağlayacağını vurguladı. Bu bütçe, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir yatırım olarak değerlendirilmektedir.

Yılmaz’ın açıklamaları, hükümetin afet yönetimi politikalarının ne denli önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.