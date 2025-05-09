Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'AK Parti, Türkiye'nin Ana Damarıdır'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nevşehir'de Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir'de yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ülkenin ana damarı olduğunu vurgulayarak, "Sorunlara çareyi, çözümü yine AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı oluşturacaktır. Bundan hiç kimsenin bir tereddütü olmasın." dedi.

AK Parti'nin Dönüşüm Haritası

Nevşehir'de çeşitli programlara katılan Yılmaz, AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu ifade etti. 2001 yılında kurulduğundan bu yana Türkiye'de büyük değişim ve dönüşümler gerçekleştirdiğini belirtti. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kalkınmanın yanı sıra demokrasi alanında da önemli atılımlar yapıldığını kaydetti.

Demokratik Reformlar ve Ekonomik Gelişim

Yılmaz, belli bir yaş grubunun geçmiş Türkiye'yi yaşamadığını, ancak yaşlıların günümüz Türkiye'sinin geldiği noktayı iyi bildiğini belirtti. Önceki dönemlerdeki vesayetçi sistemleri eleştirerek, 15 Temmuz sonrası yapılan reformlarla Türkiye'nin bu yapıları tamamen tasfiye ettiğini vurguladı.

Ekonomik Gelişmeler ve Dış Etkiler

Ayrıca, Türkiye'nin AK Parti iktidarı altında hızlı bir gelişim sürecine girdiğini belirten Yılmaz, dünya ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğini kaydetti. Dünya ticareti ve ekonomik büyüme oranlarının düşüşüne dikkat çeken Yılmaz, dünyanın gidişatını göz ardı etmeden her ülkenin ekonomisinin değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Deprem Sonrası Yapılan Yatırımlar

Türkiye'nin tarihteki en büyük depremlerini yaşadığına işaret eden Yılmaz, depremlerin ardından bölgeye yapılan yatırımları anlattı. Toplamda 100 milyar dolarlık bir bütçe ile bölgeyi ayağa kaldırmayı planladıklarını ifade eden Yılmaz, bugüne kadar yapılan harcamanın 70 milyar doları aştığını söyledi.

Kalıcı Refah Hedefi

Yılmaz, AK Parti hükümetinin yönünü milletin taleplerinin belirlediğini ve enflasyonu düşürmenin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Yıl sonuna kadar enflasyonun 20'li rakamlara çekileceğini, ardından tek haneli rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sonuç ve Vizyon

Konuşmasının sonunda muhalefeti eleştiren Yılmaz, onların popülist söylemlerden öteye gidemediğini ifade etti. Yılmaz, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın ülke için gereken çözümün adresi olduğunu bir kez daha tekrarladı. Yılmaz, konuşmasının ardından partililerle hatıra fotoğrafı çektirip, MHP Nevşehir İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli programlara katılmak için geldiği Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz, burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli programlara katılmak için geldiği Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Yılmaz, burada konuşma yaptı.