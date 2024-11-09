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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü'nü sosyal medya üzerinden kutladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Azerbaycan'a Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kardeş ülke Azerbaycan'ın bu özel gününü en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

‘Tek Millet, İki Devlet’ Vurgusu

Yılmaz, mesajında şunları ifade etti: "Her zaman bir ve beraber olduğumuz, 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla kader ortaklığı yaptığımız kardeş ülke Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; şanlı bayrağının ülkenin dört bir yanında ebediyen gururla dalgalanmasını temenni ediyorum."

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