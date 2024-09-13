Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bingöl'de Yeni Camiyi Açtı

Bingöl'de Yeni Camii'nin Açılışı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki Hisarcıklıoğlu Bingöl Camiinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, caminin milletin birlik, beraberlik ve kardeşlik temalarını simgelediğini belirtti.

Açılışta Yılmaz'dan Mesajlar

Açılışta konuşan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "Burası hayırlı bir açılış için toplandığımız yer. Bu cami, hem ibadet hem de sosyal dayanışma yeri olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Bingöl'ün deprem riski nedeniyle bazı camilerin yeniden inşa edilmesi gerektiğine değindi.

Hayırsever Hisarcıklıoğlu Ailesine Teşekkür

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yapılan protokol çerçevesinde caminin inşasında katkı sağlayan Hisarcıklıoğlu ailesine teşekkür etti. Rifat Hisarcıklıoğlu, hayır yapmanın bir kısmet işi olduğunu vurgulayarak, "Bingöl'ümüze hayırlı olsun" dedi.

Cemaatin Bol Olması Temennisi

Açılışın ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç dua etti. Cami açılışına ayrıca AK Parti Bingöl Milletvekilleri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Simani Mahallesi Sanayi Sokak’ta hayırseverler tarafından yaptırılan “Hisarcıklıoğlu Bingöl Camii”nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Simani Mahallesi Sanayi Sokak’ta hayırseverler tarafından yaptırılan “Hisarcıklıoğlu Bingöl Camii”nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Simani Mahallesi Sanayi Sokak’ta hayırseverler tarafından yaptırılan “Hisarcıklıoğlu Bingöl Camii”nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Simani Mahallesi Sanayi Sokak’ta hayırseverler tarafından yaptırılan “Hisarcıklıoğlu Bingöl Camii”nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Simani Mahallesi Sanayi Sokak’ta hayırseverler tarafından yaptırılan “Hisarcıklıoğlu Bingöl Camii”nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Simani Mahallesi Sanayi Sokak’ta hayırseverler tarafından yaptırılan “Hisarcıklıoğlu Bingöl Camii”nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Simani Mahallesi Sanayi Sokak’ta hayırseverler tarafından yaptırılan “Hisarcıklıoğlu Bingöl Camii”nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Simani Mahallesi Sanayi Sokak’ta hayırseverler tarafından yaptırılan “Hisarcıklıoğlu Bingöl Camii”nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Simani Mahallesi Sanayi Sokak’ta hayırseverler tarafından yaptırılan “Hisarcıklıoğlu Bingöl Camii”nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Simani Mahallesi Sanayi Sokak’ta hayırseverler tarafından yaptırılan “Hisarcıklıoğlu Bingöl Camii”nin açılışına katıldı.