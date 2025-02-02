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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cansu Alatlı’yı Vefat Yıldönümünde Andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Alev Alatlı’yı vefatının birinci yılında rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 23:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cansu Alatlı’yı Vefat Yıldönümünde Andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Alev Alatlı'ya Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yazar Alev Alatlı’yı vefatının birinci yılında andı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, Alatlı'nın milletine olan sevgisi ve mazlumdan yana duruşunu vurguladı.

Alev Alatlı'nın Mirası

Mesajında, Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Milletine sevdalı, mazlumdan yana, ülkesi için 'burnunun direği sızlayan' sevgili ablamız, fikir insanı Alev Alatlı’yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve hasretle yad ediyorum. Bilgiyi hikmetle ve cesaretle birleştiren mirası nesiller boyu yaşayacak..."

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