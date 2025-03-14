Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Cevdet Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık sistemine olan bağlılıklarını vurguladı ve sektörde hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 21:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, sağlık sektöründeki hedeflerini ve sağlık sisteminin önemini vurguladı.

Yılmaz, "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." diyerek, hem vatandaşlara hem de ülkemizde şifa arayan uluslararası hastalara hizmet eden sağlık sisteminin korunması ve geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Aynı zamanda Yılmaz, Savunma sanayisinde elde ettikleri başarıları örnek göstererek, kamunun alım ve düzenleme gücünün ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerine de yansıtılmasının hedeflendiğini açıkladı. "Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun,"

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