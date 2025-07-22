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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Akıllı Şehirler Vurgusu: 2030 Stratejisiyle Dijital Dönüşüm Hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi'ni açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 11:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Akıllı Şehirler Vurgusu: 2030 Stratejisiyle Dijital Dönüşüm Hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Akıllı Şehirler Stratejisini Duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'nda, 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında önemli projelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Yılmaz, 81 ilimizin interaktif dijital ikizlerinin oluşturulacağını ve 187 belediyede akıllı şehir birimlerinin kurulacağını duyurdu.

Veri Temelli Kamu Yönetimi İçin Hedefler Belirlendi

Toplantıda Yılmaz, coğrafi bilgi sistemlerinin kalkınmadan afet yönetimine kadar birçok alanda kritik rol oynadığını belirtti. Yılmaz, doğru ve güncel verilerle desteklenen kararların kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına ve vatandaş hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

126 Proje, 5 Milyar Liralık Yatırım

Yılmaz, 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde, mevcut 126 coğrafi bilgi sistemi projesinin toplam yatırım büyüklüğünün 5 milyar lira olduğunu vurgulayarak, bu projelerin çeşitli bakanlıklarla ortak yürütüldüğünü açıkladı.

Dijital Dönüşümle Akıllı Şehirler

Dijitalleşmenin şehir yönetimini dönüştürdüğünü ifade eden Yılmaz, akıllı şehirlerin yalnızca teknolojik bir dönüşüm değil, aynı zamanda insanı merkeze alan bir yaklaşım olduğunu dile getirdi. Şehir yaşamının tüm boyutlarının dijital çözümlerle desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, bu süreçte yerli yazılımlara öncelik verileceğini belirtti.

Tüm İhtiyaçları Karşılayan Akıllı Şehirler

Yılmaz, 2030 yılı hedefler arasında, 500 girişimci şirkete ve start-up'a destek verilmesinin de bulunduğunu açıkladı. Şehirler arası bilgi paylaşımı ve akıllı şehir performanslarının değerlendirilmesi amacıyla olgunluk seviyelerinin izleneceği bilgisini verdi.

Türkiye Yüzyılı İçin Hazırlıklar Sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşüm için attığı adımlarla güvenli ve akıllı şehirler yaratmayı hedeflediğini vurguladı. Toplantıda, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal kapsayıcılığı artıracak çalışmalara da değinildi.

Toplantıya; bakan yardımcıları ve ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye Coğrafi Bilgi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye Coğrafi Bilgi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

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